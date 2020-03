Taxista que secuestró, abusó sexualmente y hurtó celular de Catalina Vega fue encontrado culpable

Luego de un juicio que comenzó casi 2 años y tres meses después de los hechos denunciados en noviembre de 2017, la justicia determinó que Ariel González, taxista que secuestró, abusó sexualmente y hurtó celular de Catalina Vega, hija del humorista Dino Gordillo, es culpable de los delitos denunciados.

El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago fue el encargado de entregar el veredicto condenatorio y se espera que el próximo 13 de marzo entregue la sentencia para el hombre.

Tras la audiencia, Dino Gordillo expresó entre lágrimas que se cierra un ciclo para su familia y que “se logró lo que queríamos, las tres causales salieron favorables hacia nosotros. Era lo mínimo“, esperando que “se haga justicia”.

Por su parte, Catalina Vega indicó estar muy emocionada “porque duele, duele todo lo que vivimos, duele por los que ya no están. Duele las que no pueden hablar, las que no tienen la suerte que yo he tenido. Las que no tienen pruebas y viven esto sola”, expresando que “yo no elegí ser esta ‘valiente’, como dicen, ¿a costa de qué? de una injusticia terrible”.

Sobre el “perdón” que expresó González durante el juicio, fue enfática en señalar que “me da lo mismo su perdón. Que se vaya a la mierda. Su perdón no me va a devolver nada. ¿Qué perdón?”.