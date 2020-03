Nabila Rifo y apoyo estatal: Como que cambió el gobierno y se olvidaron de mí

Nabila Rifo conversó con el programa Mentiras Verdaderas y aseguró que el Estado no ha cumplido con la ayuda prometida, sobre todo desde que asumió la segunda administración de Sebastián Piñera.

“En la primera etapa hubo mucho apoyo del Estado, promesas que nunca se cumplieron. Pero como que cambió el Gobierno y se olvidaron de mí”, dijo, en un extracto de la conversación.

En mayo de 2016, Mauricio Ortega, condenado a 18 años de cárcel, la golpeó y le sacó los ojos en una calle de Aysén, cerca de su casa.

A casi cuatro años de lo ocurrido, Rifo declaró: “Yo le diría que lo perdoné (…) y solamente Dios sabe qué va a pasar con él”.

Rifo contó que ella sabía que estaba en una relación abusiva. “Me empecé a cabrear del maltrato (…) y lo evitaba, a veces no llegaba a dormir, me iba con mis hijos, pero él me buscaba y me prometía cosas, que iba a cambiar, y yo volvía creyendo que iba a cambiar”, dijo.

La entrevista completa será emitida este lunes 9 de marzo, a las 22:00 horas, en La Red.