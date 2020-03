Eugenio Tironi y el estallido social: “Se ha expandido muy fuertemente una cultura igualitarista”

A propósito de la publicación de su libro “El desborde: vislumbres y aprendizajes del 18-O” (Planeta), el sociólogo Eugenio Tironi repasó en “ADN Hoy” su visión acerca de tres situaciones que han afectado al país en los últimos meses: el estallido social, el movimiento feminista y el brote de coronavirus.

“En realidad todos estos son casos de desborde, que de acuerdo a la teoría se definen como situaciones que parecían bajo control, que tenían un funcionamiento automático, se veían como algo natural. De pronto adquieren vida propia, quiebran con todos los paradigmas y controles que estaban preestablecidos“, analizó.

Sobre las reacciones, agregó que estas situaciones “producen un miedo en la población, una alarma, pero además produce desconcierto entre los técnicos, científicos e ingenieros, al ver que sus mecanismos para actuar sobre estos fenómenos y sus conceptos para entenderlos son sobrepasados””.

Tironi profundizó en el concepto de “incertidumbre”, mencionado en su publicación, en relación a la base de la crisis social. “Lo que provoca estas situaciones de desborde es precisamente incertidumbre, que puede prolongarse y respecto de la cual hay que ver su lado positivo. Sin pasar por la incertidumbre no es posible crear un nuevo conocimiento”, reflexionó el sociólogo.

Añadió que “en esta situación de desborde son las sociedades, los sistemas más colectivos, los que se vuelven como laboratorios abiertos. Y lo que hacen los laboratorios es producir artificialmente situaciones de incertidumbre para encontrar nuevo conocimiento“.

Consultado sobre las diferencias generacionales que se han producido en el debate en torno a los cambios en el país, Tironi explicó que “los nietos en general perdonan a los abuelos, pero son muy intransigentes y muy inquisidores con los padres, a quienes acusan incluso de traición, de haberse vendido en función de un sistema”.

“Los padres que se defienden diciendo ‘sí, yo me vendí, pero por ti, por sacarte adelante'”, continuó. “Ese drama se reproduce inevitablemente porque los jóvenes no tienen ese temor a la incertidumbre, ni al desborde, ni a la crisis que esto pueda generar tanto personal, doméstica, familiar como colectiva. Si a los jóvenes les inculcáramos el miedo respecto a la vida y a lo que viene y al futuro, no los dejaríamos ser jóvenes. Y en una generación como la mía, no tuvimos la oportunidad de ser jóvenes”.

Sobre las bases del estallido social y la connotación que se le da a ciertos hechos, Tironi indicó que “la connotación que le damos es de situaciones que no son tolerables. Porque se expandió y se ha expandido muy fuertemente una cultura igualitarista. Lo que ha expandido esa cultura es la educación y una educación que se presentó como el camino que conducía a la cima de la estructura social, política, de reconocimiento. Ese camino a la educación no ha dado ese resultado, no cumplió con esa expectativa, como no lo logra cumplir en ningún lugar del mundo“.

“En Chile, el establishment para no encarar reformas en otras dimensiones, como habría sido en el mundo laboral, en el campo de la previsión, puso todas las fichas en la educación y al hacer eso puso las fichas en el esfuerzo de cada individuo para salir adelante. Esa postura hoy día les ha cobrado la cuenta“, sentenció Tironi.