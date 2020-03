Después de cinco años formalizan a oficial de Carabineros que disparó lacrimógena contra alumno de la Usach

Este lunes, y después de casi cinco años, Luciano Debrott comienza a ver la luz de la justicia en su caso. Esto luego de que la Fiscalía Centro-Norte de Santiago decidiera formalizar a un oficial de Carabineros por cuasidelito de lesiones graves gravísimas.

Los hechos ocurrieron en mayo del 2015, cuando en el contexto de las movilizaciones estudiantes de ese año, el efectivo policial disparara una bomba lacrimógena contra Debrott, causándole un trauma ocular al, por ese entonces, estudiante de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Santiago (Usach).

“Fiscalía se demoró cinco años en formalizar cuando los antecedentes estaban hace tres años: En general no hay intención de formalizar los hechos. Me parece peligroso no solo por el hecho de que sigue siendo carabinero, si no porque es profesor de la Escuela de formación de ellos”, comentó tras la formalización Debrott.

El oficial de Carabineros, Rodrigo Sanzana Olhaberry, quedó con arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y firma mensual.