Cathy Barriga recordó imagen por la que fue cuestionada: “Tener un cargo público no me hace menos mujer, ni menos libre”

Una serie de imágenes en su Instagram compartió la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en donde expresó su postura con respecto al Día Internacional de la Mujer.

Lo particular de los dichos de la jefa comunal se debe a que comentó acerca de los cuestionamientos que surgieron en 2019, cuando publicó una imagen en la que apareció en ropa interior.

“Hoy recuerdo esta fotografía, el día en que las mujeres se unen, por la igualdad y derechos de la mujer, por ser libres, sin miedos, ni culpas, por ni una menos, y recuerdo lo triste y violento que fue para mí escuchar lapidarios comentarios, cuestionando hasta mi cargo por esto”, sostuvo, declarando que “tener un cargo público no me hace menos mujer, ni menos libre”.

Además, Barriga comentó que “nuestro cuerpo no es propiedad de nadie, sin culpas, ni miedos, ni prejuicios“, reparando en un cuestionamiento que expresó Alejandro Guillier, agregando que “esta lucha es de todas, no solo de algunas, unidas, somos más fuertes, y no solo un 8M, todos los días. Sin prejuicio. Sin discriminar. Sin odio”.

Por otro lado, la jefa comunal de Maipú criticó la cobertura de los medios en torno al aumento de sueldo que ha percibido en el último tiempo, recordando que “nadie cuestiona los sueldos de los alcaldes, en su mayoría, hombres, que durante años han recibido sueldos más alto que el de esta alcaldesa que presenta a la segunda comuna más grande del país”.

“Es más fácil atacar a una mujer, donde están los paladines que en días como hoy se llenan la boca con la igualdad salarial entre hombres y mujeres“, cerró.