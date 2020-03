Rafael Cavada tras ser agredido: “No hubo provocación alguna”

El periodista Rafael Cavada relató algunos aspectos de la agresión de la que fue víctima durante este sábado, en el marco de la marcha que realizaron adherentes al rechazo a la nueva Constitución.

Según comentó, “no hubo provocación alguna, pero una quincena de personas empezó a insultarme; estas personas me gritaron y empezaron a golpear con palos, dos tipos me dijeron que me fuera. Tenían bastones retráctiles, bates de béisbol, cascos de moto, máscaras. Tenían equipamiento militar y objetos contundentes”.

Cavada añadió que en un momento, uno de los sujetos le dijo “esto le hace daño al movimiento”, para luego ser golpeado en la cabeza con un bate de béisbol en la cabeza.

“El que me golpeó estaba con un casco de moto, no se le veía la cara, y con un bate de aluminio. El doctor Gerardo Bruno, un odontólogo que me vio con la cabeza abierta, me llevó a su consulta y me suturó seis puntos porque estaba sangrando mucho“, añadió.

Cavada comentó que se encuentra con dolor de cabeza, pero que de todas formas “si el día de mañana me levanto y no puedo mover una pata, quiero que quede constancia de esto. Me ha escrito muchísima gente, me han llamado autoridades para preguntarme cómo estoy”.