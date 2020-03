Metro por agresión a joven: “Fue retenido por nuestro personal y entregado a Carabineros”

El gerente general de Metro, Ruben Alvarado, se refirió a la brutal agresión que fue viralizada en redes sociales donde una joven actriz quedó con un corte en su cara tras ser golpeada por un sujeto, señalando que “repudiamos tajantemente actitudes de ese tipo”.

“La joven fue asistida por el personal de Metro y el agresor fue retenido por nuestro personal, y entregado a Carabineros”, detalló el ejecutivo.

La víctima escribió su testimonio en redes sociales, detallando que “estaba camino a la pega. Un tipo grande de aproximadamente unos 28 años empieza como a acorralarme en el Metro. Le pido que se corra un poco porque de verdad había espacio. El tipo me dice ‘córrete vo’h’, tome mi bolso y trate de acomodarme. El tipo va y me empieza a pegar como loco. Yo lo único que atiné fue a cubrirme. La gente del metro, toda, me ayudó altiro. Le sacaron la cresta. No sé cómo explicar toda la rabia que tengo. Muy agradecida de la gente. Mujeres, no estamos solas. Ni una menos”.

El agresor también fue posteriormente golpeado por otros pasajeros en un andén, tras bajar en la siguiente estación.