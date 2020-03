Marcela Cubillos: “No voy a ocupar ningún cargo en la campaña del Rechazo”

Marcela Cubillos aseguró que no participará del comando por el Rechazo, de cara al plebiscito constituyente del próximo 26 de abril.

“No voy a ocupar ningún cargo en la campaña del Rechazo. Voy a votar Rechazo, quiero manifestar mi opinión porque creo que el Rechazo es una mejor opción para Chile, pero no me voy a integrar formalmente a ninguna campaña ni comando”, dijo en entrevista con Meganoticias.

“En los próximos días iré delineando mi espacio, pero no ocupando ningún cargo o rol en la campaña”, agregó.

Sobre su salida del ministerio de Educación, Cubillos reveló que “era algo que venía conversando con el Presidente hace un tiempo”,

“Se lo dije al Presidente, frente a los desafíos que enfrenta Chile, yo no soy neutral y quiero tener una voz en los debates que vienen”, explicó.