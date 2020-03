“Indignación en Chile”: Prensa internacional reaccionó a los dichos de Piñera sobre abusos a mujeres

No bastaron las excusas. Luego de promulgar la Ley Gabriela, el presidente Sebastián Piñera, en medio de su discurso, lanzó una desafortunada frase la que se replicó no solo en Chile, si no que en gran parte del mundo: “a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas“, dijo.

Luego de que saliera a explicar sus dichos, ser justificados por la Ministra Isabel Plá e insistir en su justificación en redes sociales, el mandatario igual fue protagonista de varias portadas en la prensa mundial.

“Piñera dio a entender que existe también responsabilidad de las mujeres en la violencia machista. Las caras que pusieron las mujeres que lo flanqueaban fueron más que evidentes“, escribió Clarín. En la misma línea, Telesur de Venezuela aseveró que: “Piñera responsabiliza a las mujeres de los abusos que sufren“.

En Uruguay, El Observador tituló “Piñera encendió polémica al criticar la “posición de las mujeres a ser abusadas“, mientras que en Europa, La Vanguardia y El País apuntaron a que “a seis días de marcha por el Día Internacional de la Mujer, la primera de una serie de movilizaciones programadas para marzo en medio de las revueltas sociales, el presidente Sebastián Piñera se ha echado encima al movimiento feminista chileno“.

Hasta en Alemania se reaccionó a los dichos del mandatario “el presidente chileno, Sebastián Piñera, provocó polémica este lunes tras intentar explicar dos veces una frase en la que afirmó que existe responsabilidad de las mujeres en la violencia machista, durante el discurso de promulgación de una nueva ley que amplía la tipificación del delito de femicidio“, escribió el portal DW.