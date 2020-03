Morel se reuniría con víctimas de daño ocular: “Les diría lo lamento, pero no me siento, como gobierno, responsable de eso”

La Primera Dama, Cecilia Morel, aseguró que no cree que el Gobierno sea responsable por las más de 400 personas con daño ocular producto de la acción de Carabineros.

En una entrevista con el matinal “Bienvenidos”, el periodista Amaro Gómez-Pablos le preguntó si se reuniría con una de las víctimas y la esposa del presidente Sebastián Piñera contestó “por supuesto”.

“De hecho, nosotros lo pensamos. Le daría un abrazo, yo soy muy de piel, le diría lo lamento, pero no me siento, como gobierno, responsable de eso“, dijo.

“Pero lo que quiero recalcar es que nosotros lo pensamos, pero por razones de prudencia no lo hicimos. La polarización impidió ese acercamiento. En esta revuelta tan gigante es muy difícil que algunos no se excedan de sus atribuciones, pero no se justifica”, agregó.