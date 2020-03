Cecilia Morel y críticas a Piñera: “Lo encuentro terriblemente injusto”

Cecilia Morel aseguró que es “injusto” que en las protestas sociales se pida la renuncia de Sebastián Piñera.

“Me duele, cómo no me va a doler. Lo encuentro terriblemente injusto, como si Sebastián fuera el responsable de todo lo que ha pasado en las últimas décadas”, dijo en entrevista con El Mercurio.

“Siempre la figura presidencial es como una figura paterna. Pero no quiero ignorar un factor político. Hemos visto declaraciones de muchas personas que lo van estigmatizando. Hay una propaganda muy fuerte de sectores cuya fortaleza máxima es su aparato propagandístico, que han instalado contra Carabineros y contra Sebastián, diciendo que ellos son los grandes culpables”, agregó.

La Primera Dama, además, descartó que exista una violación sistemática de los derechos humanos por parte de la administración de su esposo.

“La violación de los derechos humanos como política de estado no existe. No ha habido una violación sistemática. Abrimos las puertas desde el primer día, vinieron todas los organismo internacionales (…) Ahora, en todo grupo hay excepciones en sus comportamientos. Por supuesto que hay algunos que no han cumplido esos protocolos, pero lo importante es que se ha sido transparente, todos esos casos han sido puesto en manos de la fiscalía”, dijo.

Morel abogó para que los militares cuiden puntos críticos. “El camino que ha tenido que decidir Sebastián ha sido el camino de los acuerdos y el diálogo y eso lo felicito, porque son decisiones difíciles que él sabe que no necesariamente fueron comprendidas”, dijo.

Además, aseguró que la Historia le dará la razón a Piñera. “Creo que sí. Si logramos sacar adelante la constitución, va a ser un hito fundamental en la historia de nuestra república”.