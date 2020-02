Piñera se comunicó con mandatario chino mientras en Chile se toman varias medidas para frenar el coronavirus

El presidente Sebastián Piñera se comunicó este viernes vía teléfono con el primer mandatario de China, para saber cómo se está viviendo el complejo escenario del coronavirus en aquel país, una situación sumamente compleja, que ha hecho que incluso médicos infectólogos chilenos hayan dicho estar dispuestos a viajar para colaborar y aprender sobre la experiencia del virus que podría llegar pronto a Chile.

Debido a lo anterior, se están tomando muchas medidas en el país para impedir que esta enfermedad llegue pronto a territorio nacional. El Minsal detalló que respecto a las aerolíneas ya están todas coordinadas para el día lunes. Son al menos once vuelos internacionales en promedio al día que podrían traer pasajeros de riesgo.

Además, salieron dos normativas muy importantes en la página web oficial del Gobierno. La primera es que todo pasajero que ingrese por avión a nuestro país debe declarar en que país estuvo durante el último mes. Y se establece que a todo pasajero con síntoma que haya estado en contacto con una persona que porta el virus, se tomará el test a ver si también está afectado. Serán al menos 30 puestos que estarán en el aeropuerto, según el país de procedencia.

Cabe consignar que Chile ya no solo se va a regir por la OMS, si no que han tomado medidas muchas más restrictivas, al monitorear casos que no precisamente presenten los síntomas y que hayan estado en contacto con algunos de los contagiados o en países de riesgos. A la fecha hay 325 casos de estudios aseguró el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y no hay ningún caso sospechoso hasta el momento. La mayoría sería casos de influenza.

Finalmente, sobre las masivas marchas que se esperan para marzo, Mañalich descartó de manera tajante suprimir la libertad de las personas para poder agruparse.