Sernac ofició a aerolínea por exigir información sensible para acreditar identidad

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la aerolínea JetSmart, tras recoger casos en los que la empresa impidió el embarque de pasajeros cuyos tickets fueron adquiridos por un tercero.

Según el organismo, la compañía pidió verificar la identidad de quien compró el pasaje mediante fotografías de la cédula de identidad de la persona, una selfie y una imagen de la tarjeta de crédito con los últimos cuatro dígitos.

Quienes no entregaron esta información por varias razones, entre ellas, por no ubicar al titular de la tarjeta, fueron impedidos de viajar y no recibieron compensación alguna. Asimismo, el Sernac advirtió que se solicitaron datos sensibles que pueden ser mal utilizados.

Hubo casos en que los afectados alegaron que la aerolínea informó de esta situación con apenas días de anticipación y mediante correo electrónico. Si bien estos pasajeros cumplieron con lo requerido, finalmente no pudieron embarcar por “problemas administrativos” que no lograron resolver la verificación de identidad.

“Es improcedente que, al momento de embarcar, la aerolínea le solicite a un pasajero que acredite la identidad de la persona que adquirió su pasaje, pues cualquier impedimento para poder comprar el ticket debe plantearse cuando se realiza la transacción“, remarcó Lucas del Villar, director nacional del Sernac.

Agregó que “cualquier persona puede comprar un pasaje a nombre de otro y no es necesario verificar su identidad. Una vez vendido el boleto, el servicio debe ser cumplido de acuerdo a lo ofrecido”.

En esa línea, el Sernac hizo un llamado a los consumidores a no entregar antecedentes sensibles a las empresas, como claves o fotografías de cédulas o tarjetas. En paralelo, la entidad buscará determinar mediante este oficio si estas solicitudes de datos son una práctica generalizada.