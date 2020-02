Sebastián Piñera en su regreso a La Moneda: “Recuperar el orden público, esa es nuestra prioridad número uno”

Este lunes, el presidente Sebastián Piñera regresó de su período de vacaciones y retomó sus actividades en el Palacio de La Moneda, donde desde las 8:00 horas lideró un nuevo consejo de gabinete junto a todos sus ministros: “estamos iniciando una nueva etapa de nuestro gobierno”, dijo en conferencia de prensa.

Tras la reunión, el mandatario aseveró cuales serán los lineamientos de cara al mes de marzo: “recuperar el orden público, esa es nuestra prioridad número uno. Porque la violencia es un atentado a la democracia, a los DD.HH., a los proyectos de vida de millones y millones de chilenos. Por eso lo que estamos planteando que el país necesita con urgencia un gran acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia. Y ese acuerdo no tiene solo que condenar la violencia y defender la democracia, tiene que condenar a quienes no condenan la violencia y a los que no defienden la democracia”.

“Para darle contenido a este gran acuerdo nacional contra la violencia y por la democracia, yo creo que es muy importante que demos avances significativos durante marzo, en dos grandes agendas. Primero la agenda social. Tenemos que lograr avances significativos en la mejora de las pensiones para 860 mil personas de clase media, especialmente mujeres. Y ese proyecto está todavía en el Congreso”, agregó.

En la misma línea, Piñera agregó que: “tenemos que tener avances significativos en crear el ingreso mínimo garantizado, que va a beneficiar a más de 700 mil trabajadores de bajos ingresos de nuestro país. Tenemos que lograr avances significativos en la reforma a la salud, en mejor Fonasa, que le va a mejorar el acceso y la calidad en la salud a 14 millones de chilenos. Esos tres son los principales pilares de la agenda social. No son los únicos, pero son los más importantes”, complementó.

“Avanzar en el proyecto de ley que mejora el sistema nacional de inteligencia para poder anticiparnos y combatir con inteligencia la delincuencia , el crimen, el narcotráfico y el terrorismo. Y tenemos que avanzar también en la ley de infraestructura crítica, para poder permitir que las FF.AA. colaboren en la protección de nuestra infraestructura crítica, como los hospitales, nuestras plantas de agua potable, nuestras plantas de electricidad. Esas son medidas fundamentales en el área de la seguridad ciudadana”, aseveró.

Al cierre, Piñera comentó que: “y por esa razón creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que este acuerdo por la democracia y contra la violencia, se concrete, se clarifique, que denunciemos y aislemos a quienes están en contra de la violencia y contra la democracia. Éstas son las grandes tareas y desafíos para marzo”, finalizó.