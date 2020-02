Vocera Karla Rubilar: “Reconocemos con humildad que nuestro gobierno no está bien evaluado”

Seis días restan para que febrero llegue a su fin y en el Palacio de La Moneda están pendientes para lo que sucederá los primeros días de marzo. El simbolismo que implica el “fin de las vacaciones“, prevé que el estallido social podría seguir con más potencia, en relación a los últimos meses, y esto además ante las diversas movilizaciones que se están organizando para dichos días.

Por ello es que Karla Rubilar, ministra vocera de Gobierno, conversó con La Tercera, y dijo respecto a lo anterior que: “el gobierno decidió no prepararse para marzo, sino para el año 2020. ¿Por qué? Porque el 2020 es un año que está lleno de hitos: están el plebiscito, las primarias que pudieran existir, las elecciones municipales y de gobernadores; podemos, incluso, tener elecciones de constituyentes”, partió comentando.

“Nosotros aspiramos a que marzo sea el mes de los acuerdos de verdad. Si algo nos enseñó la encuesta CEP es que la gente valora a los líderes que son capaces de sobreponerse a sus ideologías por el bien común y llegar a acuerdos con otros que piensan diferente (…) Porque el 26 de abril es una jornada que no es del gobierno, es de todos los chilenos y necesitamos que funcione de la mejor manera posible y que sea el día en que vota Chile”, agregó.

Respecto al bajo apoyo ciudadano que ha tenido el Gobierno tras el estallido social, Rubilar fue clara: “reconocemos con humildad que nuestro gobierno no está bien evaluado, pero también tenemos una oposición que no está bien evaluada, un Congreso mal evaluado y todas las demás instituciones que van fuera de la política, también mal evaluadas. Como es una crisis de confianza, sabemos que las encuestas pueden seguir siendo malas y pueden seguir siendo esquivas durante un tiempo importante”, comentó.

“Hay varias cosas. Primero, hemos reconocido con humildad que uno de los fuertes que tenía nuestro gobierno era la capacidad que sigue teniendo el Presidente de ser, en materia de políticas públicas económicas, probablemente uno de los Presidentes con más respaldo. Sin embargo, nunca fuimos capaces de comunicar para qué queríamos crecer”, argumentó.

Plebiscito

Sobre lo que sucederá en el mes de abril, Rubilar dijo no temer a que se repita la historia con la PSU: “nosotros estamos full ocupados en que el plebiscito sea una jornada histórica, ejemplar, pacífica, y todos nos tienen que ayudar a eso. Y creemos que no hay nadie que quiera que ese 26 de abril la gente no pueda vivir lo que es el privilegio de decidir hacia dónde va el país en los próximos 30 o 50 años“.

“Yo creo que el objetivo político del gobierno del Presidente Piñera es trazar los primeros cimientos de lo que va a hacer el país los próximos 30 o 50 años, según lo que decida la ciudadanía. El legado que el Presidente Piñera va a dejar es abrir la posibilidad de que sea la gente la que nos diga hacia dónde va el país que les vamos a dejar a nuestros hijos”, cerró.