Investigación reveló que el expresidente Ricardo Lagos y su hijo no pagan contribuciones por casas en Caleu

El Centro de Investigación Periodística, Ciper, reveló que el expresidente Ricardo Lagos y el senador Ricardo Lagos Weber no han pagado contribuciones en años por casas que poseen en Caleu, comuna de Til Til..

Según la información entregada por el medio, el exmandatario llevaría 29 años sin pagar, mientras que el legislador, 16 años.

La parcela de Ricardo Lagos, según los registros del Servicio de Impuestos Internos, tiene un uso de suelo agrícola, por lo que nunca se ha tenido que pagar contribuciones. Mientras que el caso del senador Lagos Weber es más irregular puesto que nunca se aprobó la solicitud de permiso de edificación. Ambos reconocieron como un error la situación y esperan a que se regularice pronto.

El diputado socialista, Leonardo Soto, explicó un proyecto de ley, presentado por su conglomerado y que hasta la fecha no ha avanzado en la Cámara de Diputados, que busca establecer un plazo para que se solicite la recepción definitiva de las obras y fijar sanciones en caso de que ese trámite no se haga. “La necesidad de que las obras que obtienen permiso de edificación, o las obras que se comiencen a construir, ya sean viviendas residenciales, comerciales o industriales puedan concluir siempre sus trámites para poder estar habilitado y obligado a pagar el impuesto respectivo como lo hacen todos los chilenos“, señaló.

“Aquí hay un vacío legal que permite que se hagan construcciones, no tan solo residenciales, si no que a veces verdaderas industrias al margen de la ley y obtienen sin duda todos los beneficios de la ilegalidad, es decir, están eximidos de pagar las contribuciones que están obligados todos los chilenos y chilenas, y eso es un vacío que hay que completar, que hay que resolver, y por eso hay proyectos de ley que nosotros vamos a impulsar”, manifestó Soto.

Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, entregó una curiosa respuesta sobre esta situación. “Con el debido respeto a Ciper y a la prensa, lo que yo hago es enviar un oficio al SII, y lo voy a redactar el día de hoy para enviarlo mañana y pedirle al director del servicio que me informe sobre la veracidad de la información y que además me complemente si, en el caso de ser cierto, falta algún antecedente, y en definitiva si es que hay alguna acción y se pueda entablar que no esté prescrito“, argumentó.

Luego de esta investigación el Servicio de Impuestos Internos activó una fiscalización por dichos terrenos en la comuna de Til Til. Solo resta saber si nunca estuvieron al tanto de la situación, o si ahora que salió a la luz decidieron investigarlo.