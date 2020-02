Postergan formalización de exfuncionarios de Providencia investigados por malversaión

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago reprogramó para el 17 de abril la audiencia de formalización de tres a tres directivos de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, acusados de malversación de caudales públicos y aplicación pública diferente.

El tribunal tomó la decisión luego que dos de los imputados (el ex Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social Eliseo Martínez Ramírez, y el ex Director de Educación Mariano Rosenzvaig Hernández) no llegaron a la audiencia.

“Los antecedentes y fundamentos de la formalización se van a exhibir y discutir en una sola audiencia, porque son tres imputados y son hartos los antecedentes que hay que exponer al tribunal”, dijo la fiscal de Alta Complejidad Oriente, María Gloria Vásquez.

Según los antecedentes del Ministerio Público, los delitos ocurrieron durante la alcaldía de Josefa Errázuriz, entre el 29 de noviembre de 2014 y 25 de febrero de 2016.

En febrero de 2017, la actual alcaldesa, Evelyn Matthei, acusó delitos de malversación de caudales públicos en contra del ex secretario general de la Corporación Municipal y de los ex directores de Educación.

“La municipalidad ha descubierto un severo e inédito déficit en la Corporación de Desarrollo Social, el cual asciende hasta ahora cerca de $7.000 millones y que básicamente se debe a que, durante la administración municipal anterior, no se usaron los fondos que el Ministerio de Educación entrega anualmente para programas de mejoramiento de la enseñanza escolar pública, y que actualmente se desconoce el destino de esos fondos”.