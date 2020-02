Joaquín Lavín: “Las defensas corporativas están mal”

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, defendió las críticas del ministro de Economía, Lucas Palacios, a la UDI por respaldar a Gustavo Hasbún, acusado e investigado por una presunta red de corrupción al interior del MOP en La Araucanía.

El secretario de Estado decidió suspender su militancia en el partido gremialista, luego que su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe, defendiera al exparlamentario, pese a que un audio lo mostraba ofreciendo ayuda a cambio de dinero y mencionando a Palacios, en ese entonces subsecretario de obras públicas, como uno de sus contactos.

“Eso no está bien. Porque decir ‘ah, oye como esta persona es de la UDI, yo la defiendo a morir’. No está bien. Porque en todas partes se cuecen habas. No procede, no debería ser que tú defiendas así a muerte algo a priori, sino que tienes que permitir que algo se investigue”, dijo la autoridad en Bienvenidos.

“Las defensas corporativas están mal. Pero también está mal romper la presunción de inocencia (…) Yo los conozco a los dos, no he hablado con ninguno de los dos. La interna de los más militantes es que hay que defender a muerte cuando tocan a alguien. Pero eso está mal”, agregó.

“No me gusta cuando solo por el hecho de que alguien es del partido que uno es lo tiene que defender a muerte, no me gusta. Pero tampoco puede ser el otro extremo, que porque apareció esto tú digas ‘ah, es que esta persona es culpable”. No, presunción de inocencia. Y en el caso de Gustavo Hasbún, que venga y que lo explique”, complementó.