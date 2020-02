Chilena que estuvo en China: Le dije a mi familia que si sentía algo, no iba a volver

El pasado martes 18 de enero llegó a nuestro país Vanessa García, la joven chilena que se mantenía varada en el aeropuerto de Chengdu, en China, debido a la postergación indefinida del vuelo a raíz del coronavirus COVID-19.

Tras su llegada a Chile, le informaron que deberá quedar en cuarentena por precaución. Sobre esta situación se manifestó García sobre su experiencia vivida en el país oriental. “Yo me fui a China para aprender chino mandarín porque yo estudio ingeniería comercial, y aprender más idiomas es muy bueno para la carrera, le da un plus a tu currículum”, comentó.

“Además en China hay grandes academias de danzas, entonces para mí fue como un dos por uno, aprendo idiomas para sumar a mi carrera y aprovecho de bailar”, continuo Vanessa García.

Además se refirió a lo que tuvo que hacer para tomar un avión y volver a nuestro país. “Yo hice cuarentena voluntaria en mi departamento por casi 14 días, y no sentí ningún síntoma. Después de cinco o seis días, seguía sin sentir ningún síntoma, por eso decidí viajar. Yo igual le dije a mi familia que si llegaba a sentir algo, yo no me iba a devolver porque no quería arriesgar a mi familia“, sentenció.

Finalmente aseguró que ya tenía planeado que hacer mientras dure la cuarentena. “Justo había subido una historia a Instagram pidiendo panoramas para hacer en cuarentena aquí en mi casa, y todo el mundo me dijo ve netflix, películas, series, y también me dijeron que bailara o hiciera coreografías, porque a mí me gusta bailar, y creo que eso voy a hacer”, finalizó.