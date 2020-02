Sernac denuncia a dos agencias de viajes ante el Ministerio Público por presunta estafa

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra las agencias de viajes Continental y Luxury, ambas acusadas de presunta estafa. El organismo indicó que han recibido al menos 35 reclamos de estas empresas, entre 2019 y lo que va de este año, y ninguna de ellas ha sido respondida por las mencionadas firmas.

La acción judicial apunta a una eventual investigación que podría detectar si estas agencias han cometido delitos en contra de consumidores y aplique las sanciones penales correspondientes.

De acuerdo a los reclamos de los clientes, hubo llamados de parte de estas empresas en las que señalaban que serían acreedores de un premio, que consistía en un viaje gratis a un cierto destino. Al acercarse a sus oficinas, y tras firmar un contrato, les solicitaban desembolsar sumas que ascendían al millón de pesos, bajo el concepto de membresía. Incluso debían entregar tarjetas de crédito para supuestos descuentos.

Luego, los mismos consumidores acusaron que la empresa no cumplía con lo pactado y además se registraron cobros excesivos no informados. A esto se suma que no realizaron los viajes ni tampoco pudieron retractarse del contrato, debido a que la empresa no estaba ubicable.

Mientras analiza si hay otras empresas involucradas en estos ilícitos, el Sernac hizo un llamado a quienes buscan viajar mediante agencias establecidas y de reconocido prestigio en el rubro. También recomendaron no firmar contratos antes de exigir y revisar toda la información.

En 2019, el organismo recibió 3.868 reclamos contra estas empresas, principalmente por incumplimiento o no cese del contrato, de las ofertas o publicidad y problemas con cobros no correspondientes. En lo que va del año, en tanto, ya se registran al menos 400 reclamos.