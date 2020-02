Joven transgénero denunció error en entrega de carnet: Registro Civil puso su sexo y nombre asignados al nacer

A dos meses de la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género, una persona que realizó el cambio de documento recibió este viernes su carnet con su sexo y nombre asignados al nacer.

El 16 de diciembre, Noah López fue uno de los primeros hombres transgénero en solicitar su cambio de sexo y nombre legal bajo la nueva legislación. Luego de dos meses recibió el documento, pero sorpresivamente aún tenía los datos antiguos.

López también hizo noticia el día en que realizó el trámite de cambio de carnet, por tapar uno de sus ojos frente al ministro de Justicia, Hernán Larraín, en protesta por las mutilaciones oculares sufridas por manifestantes en el contexto del estallido social.

El joven afectado señaló que el documento fue rectificado tras el reclamo, pero que eso no repara el daño provocado.

“Vinieron con la máquina a mi casa, emitieron nuevamente el carnet y me lo trajeron a la casa. No me parece que sea una forma de justificar lo que me pasó y qué pasó con las múltiples razones para pensar que esto es una persecución política. Eso me da miedo”, sostuvo.

Agregó que “fui casi uno de los últimos en que me la entregaran (la cédula) y ahora resulta que tienen toda una movilización para pasarme el carnet en dos segundos, como si no costara nada”.

La diputada Natalia Castillo (RD), quien fue una de las principales precursoras de la Ley de Identidad de Género en el Congreso, cuestionó que sólo se haya tratado de un error del organismo público.

“Cómo una negligencia puede llegar a este nivel. O sea, Noah fue parte del primer día cuando se inaugura la Ley de Identidad de Género. Es un caso que fue conocido públicamente porque realizó un acto de protesta al cubrirse un ojo. Resulta bastante curioso que justo sea a él a quien no se le entregue su cédula de manera adecuada“, argumentó la parlamentaria.

“Por qué el Gobierno utiliza la imagen de Noah para lanzar con bombos y platillos la implementación de esta ley y luego esta persona recibe este trato tan vejatorio”, añadió Castillo.

Mediante un comunicado, el Registro Civil ofreció disculpas a Noah y su familia y aseguró que la equivocación se dio en el proceso de fabricación. Además, la entidad anunció que realizarán un sumario para buscar al culpable, junto con redoblar los mecanismos de revisión.