Director (s) INDH: “Las manifestaciones son totalmente legítimas, pero mientras sean pacíficas”

En conversación con El Mercurio, el director subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Cristián Pertuzé, habló acerca del estallido social, manifestando que la entidad ha debido lidiar con la presión dado el contexto que se está desarrollando en la actualidad.

“Hay gente que ha trabajado muchas horas y nos tenemos que preocupar. Son temas de clima que responden a la presión que ha tenido esta institución”, dijo.

Además, tuvo sus reparos con respecto a la violencia que se ha visto en algunas instancias de manifestaciones.

“Las manifestaciones son totalmente legítimas, pero mientras sean pacíficas. Y además, la manifestación debe ser un acto que no violente, que no vulnere, que no afecte los derechos de otras personas”, sostuvo.

De hecho, Pertuzé es de la idea de que “las manifestaciones que no son pacíficas, para mí, son ilegítimas. Yo creo que en una sociedad democrática, con un Estado de Derecho”.