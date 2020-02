Defcar llevará defensa de carabinero que atropelló y mató a hincha de Colo Colo

La Corporación de Asistencia Judicial para Carabineros, Defcar, será la encargada de la defensa de Carlos Martínez, uniformado que mató a un hincha de Colo Colo, mientras conducía un camión de la institución policial, en las cercanías del Estadio Monumental.

Será el abogado Mario Vargas quien encabece la representación del imputado, contra quien pesa el cargo de cuasidelito de homicidio.

Recordemos que durante este jueves, la Corte de Apelaciones mantuvo las medidas cautelares que se decretaron en la primera instancia en contra del uniformado investigado, en el caso que tuvo como consecuencia la muerte de Jorge Mora.

Acerca del caso, Vargas insistió en la existencia de dolo, tal como lo expuso durante sus alegatos y que fueron acogidos por el tribunal de alzada.

“Estamos muy conformes, ya que se acogieron hechos de contexto que daban cuenta de que nuestro defendido se vio enfrentado a condiciones que no son las normales al momento de enfrentar la conducción del vehículo, viendo se obligado a proteger su integridad y la de su compañero, con las lamentables consecuencias que esto tuvo”, dijo Vargas, reiterando que “por lo anterior es que argumentamos que no existió dolo, razón por la cual no se justificaba solicitar penas más gravosas”.