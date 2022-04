Este sábado, la familia de Marco Opazo realizó una marcha para visibilizar la búsqueda del exfutbolista chileno, quien desapareció el pasado 19 de marzo.

La instancia fue llevada a cabo en Lampa, comuna en la que reside el exjugador de Palestino y donde se le vio por última vez. “El sábado 19 de marzo sale de su casa sin rumbo conocido, nadie sabe ni ha visto nada. Hemos registrado cámaras y nada, y tampoco hay un informe de la PDI”, apuntó su hermana Ximena en conversación con ADN.

La familiar agrega que en el último contacto telefónico que mantuvo con Marco, notó algo distinto en su actuar. “Cuando hablé con él tuve una sensación extraña porque su despedida fue muy diferente a las normales. Me dijo que me amaba, que siempre me iba a cuidar. Yo le dije ‘hermano, no me asustes’ y ahí cambió el tema”, expuso.

De todos modos, Ximena plantea que su hermano no estaba pasando por una situación problemática y, por contrario, estaba muy enfocado en su trabajo como profesor de fútbol. “Él tiene proyectos con su escuela y su pasión es ayudar a los niños con riesgo social aquí en Lampa. Él no era alguien depresivo y como familia pensamos que pasó algo”, manifestó.

Uno de los asistentes a la marcha fue Jorge Contreras, quien compartió con Opazo en Palestino. “No me imagino cómo lo estará pasando la familia, que se despiertan todos los días sin saber de él. A mí me pasa lo mismo, desde el 19 de marzo pienso en qué pudo haber pasado con él. Ojalá esta marcha sirva para que se pueda avanzar en la investigación”, sostuvo “Coke”.

Ante cualquier información del paradero de Marco Opazo, su familia solicitó comunicarse a los números +569 9975 1275, +569 7528 2250, +569 4132 7328.