El porrazo del “Pájaro” Gutiérrez en Cobreloa que se hizo viral en redes sociales

En las últimas horas, un particular viral se ha tomado las redes sociales y que tiene como protagonista al delantero de Cobreloa, Roberto “Pájaro” Gutiérrez. Todo luego que el pasado domingo, en el Zorros del Desierto, el ex Universidad Católica festejó su primer gol por el cuadro naranja en la victoria 2-0 sobre Deportes Iquique en la segunda fase de la Copa Chile.

El problema es que el “Pájaro” Gutiérrez no contó con que su celebración se hiciera tan famosa, pues se hizo viral la secuencia en la cual, al acercarse a los hinchas loínos, resbaló al intentar subirse a la tribuna y cayó de mala manera, para risa propia y de los presentes en Calama.

Al punto tal llegó el tema que el propio delantero colgó el video, el cual le llegó por diferentes redes sociales, tomándose a la broma la situación donde su particular caída desató las risas de los fanáticos en toda la web.

“La wea (sic) era salir en todos lados ya que no dieron el partido. Igual casi me fracturo el hueso del cu…”, escribió el atacante en su cuenta de Instagram junto con emojis de risa por la particular situación que vivió en Copa Chile.