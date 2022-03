Jean Beausejour: “Si hubiese empezado a jugar de lateral izquierdo a los 18 años, mi carrera hubiera tomado otro rumbo”

Jean Beausejour es el protagonista de la última edición de la Revista Tribuna Andes, donde hizo un profundo análisis del desarrollo de la carrera que lo llevó por Suiza, Brasil, México e Inglaterra, además de competir en Colo Colo y Universidad de Chile.

Formado en Universidad Católica, su vida deportiva quedó marcada por la selección chilena y ser el único jugador nacional en anotar en dos Copas del Mundo distintas: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. “Cuiabá es tierra bendita. Después se le pudo ganar al campeón vigente del mundo, fue algo único. Con ese gol, mi hijo Joaquín estaba grande, entonces se daba cuenta de las cosas. La familia ni hablar, y además en Sudamérica. Tuve familiares que estuvieron ahí”, aseguró “Bose”, que hizo un particular análisis de su rendimiento deportivo.

“Si yo hubiese empezado a jugar de lateral izquierdo a los 18 años, mi carrera hubiera tomado otro rumbo. La cantidad de ocasiones de gol que yo me creaba no tenía relación con los goles que hacía. Desde atrás podía llegar mucho mejor “vacío””, aseguró un Jean Beausejour que dice tener “muchas ganas” de dirigir tras haber cerrado su carrera en cancha.

En su análisis, ya se percibe a un entrenador en potencia al momento de marcar diferencias en torno a sus cualidades futbolísticas. “Tuve la suerte de encontrarme con Bielsa y Sampaoli al mismo tiempo. Lo que hacía en los microciclos de los jugadores locales, lo reafirmaba después con Sampaoli en O’Higgins. Toda mi primera etapa de puntero la hice mucho mejor de lo que venía porque ellos me ordenaron, le agregué muchas cosas a mi juego”, comentó.

Además, explicó cómo aquella selección pasó de jugar a un ritmo frenético a imponer más pausas. “El fútbol de más posesión se lo entregó Marcelo Díaz. Cuando aparece, claramente rompe con el molde del volante que teníamos todos. Carmona era un jugador europeo, tenía el pase largo, remate de distancia, un perro en la marca. Era más bielsista. Si tuviera que elegir entre los dos, Marcelo elegiría a Carlos. Uno veía al Leeds y Kalvin Phillips es Carmona. Díaz da más posesión, se mete más con los dos centrales”, explicó.

Jean Beausejour y sus definiciones como “ciudadano”

En la charla con Revista Tribuna Andes, también entregó su posición ante el inminente arribo de Gabriel Boric a la presidencia tras apoyar su candidatura desde las primarias.

“No creo que refunde todo, yo no soy de los refundadores. Siento que hay que cambiar muchas cosas, pero no armar de cero esto. No soy de los que piensan que una cosa tiene que desaparecer para que aparezca la otra. Tener ciertos derechos sociales garantizados, para el general de los chilenos, me parece bien. Teníamos que ir por ese camino”, planteó el ya exjugador de 37 años.

Además, estableció su perspectiva ante las dudas que existen por el futuro de la Convención Constitucional. “No hay que anticipar juicios ni conclusiones. Cuando termine vamos a decir “nos gusta cómo está quedando, ¿nos gusta cómo quedó esto?” Entonces démosle para adelante y si la ciudadanía dice que no, no. Apurarse a esa resolución me parece que no es tan beneficiosos, porque en este período van a haber noticias de un lado y del otro”, cerró.