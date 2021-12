Unos se van, otros se quedan: Universidad de Chile define el plantel para el 2022

Después de salvar la categoría con una emocionante remontada sobre Unión La Calera, en Universidad de Chile dejaron de lado la pesadilla del descenso y comenzaron a definir el plantel de cara al 2022.

A partir de este lunes en el Centro Deportivo Azul, la dirigencia del cuadro universitario inició las reuniones con los jugadores para resolver el futuro de aquellos que siguen o se van del club pensando en la próxima temporada.

Uno de los primeros que le dijo adiós a la U es Nahuel Luján. El delantero argentino no fue considerado en el club, pese a que aún tenía dos años de contrato. “Me dieron de baja para el 2022, no voy a ser tomado en cuenta. Tengo mucho dolor. A meterle a donde me toque ir. Algo lindo va a venir. Quedé enamorado de este club”, señaló.

Por otro lado, el volante Camilo Moya se mantiene como jugador de Universidad de Chile para el 2022. El mediocampista chileno tiene contrato por un año más. “Me quedo acá en la U para el próximo año. La idea es consolidarme. Tengo que aprovechar y mirar hacia el futuro. Estoy en el club más grande de Chile”, afirmó.

En el caso del zaguero Diego Carrasco, la dirigencia azul decidió no continuar con el jugador, por lo que quedará libre. “No quieren contar conmigo. Me voy feliz porque siempre traté de dejar todo en la cancha. Uno tenía la ilusión de salir campeón pero no se dio. Son cosas que pasan en el fútbol”, comentó.

Por su parte, Gonzalo Espinoza se sumó al listado de jugadores que se van de Universidad de Chile. El volante le dice adiós al club en donde jugó ocho años. “Mi vinculo con la U terminó. Se cumplió un ciclo. Me voy tranquilo porque lo di todo. Hice esfuerzos por el club que muy pocos hacen”, aseguró.