Nicolás Peric analizó su rol como comentarista: “Hay algunos que dicen que deje de hablar hue…”

Nicolás Peric, exarquero chileno, realizó un llamativo análisis de su nuevo rol fuera de las canchas como comentarista deportivo en ESPN.

En diálogo con LUN, el “Loco” fue sincero al comentar que “la gente en general ha sido cariñosa conmigo. Pero claro, hay algunos que dicen que deje de hablar huevadas. Y quizás sea porque en verdad de repente hablo huevadas”.

“Sé que haber jugado fútbol y ser conocido me abrieron las puertas. Incluso antes de retirarme me empezaron a sondear en ESPN. Pero no soy de los que piensan que los futbolistas o deportistas en general tienen su derecho adquirido para comentar”, señaló el exportero de Audax Italiano, Rangers, Everton, entre otros clubes.

En cuanto a su tipo de comentarios, el “Nico” explicó que “no hay futbolistas malos, sino que futbolistas que cometen errores. Y siento que, al comentar, mi objetivo es ayudarlos a corregir. No tengo la intención de destrozar. Quiero aportar”.

“Siento que me he ido soltando con el correr de los meses. Espero que mis jefes piensen lo mismo”, complementó Nicolás Peric, quien busca seguir en la faceta de comentarista deportivo el próximo año.

Además, el exarquero reveló quiénes son sus referentes en el nuevo rol que asumió. “Me gusta como Diego Latorre analiza los partidos y la claridad que tiene para explicar. Y en un plano más de programas como el que hago en ESPN sigo mucho a Óscar Ruggeri. Es un fenómeno, muy divertido. Dice lo que se le ocurre porque es campeón del mundo. Me gustaría ser una mezcla de ellos, aunque con mi propio estilo”, sentenció.