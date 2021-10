San Antonio Unido solicita postergar duelo ante Valdivia por no tener juveniles disponibles

Una situación insólita es la que vive el plantel de San Antonio Unido, cuya directiva solicitó la postergación del encuentro ante Deportes Valdivia, programado para este sábado por la fecha 16 de la Segunda División Profesional.

Resulta que en el cuadro de la Quinta Región se confirmaron tres casos de covid-19 entre los jugadores, una situación que provocó la cuarentena preventiva para todo el plantel.

“No se nos autoriza el desplazamiento fuera de San Antonio a ningún miembro de nuestra delegación. Hemos puesto en antecedentes a la ANFP”, apuntó Guillermo Lee, presidente del club, en conversación con ADN Deportes.

Sin embargo, en San Antonio Unido no están dispuestos a jugar el partido, como ha ocurrido en otros casos. “Nuestra situación es distinta a la de los demás clubes ya que ellos tienen series menores inscritas en la ANFP y no contamos con Fútbol Joven debido a la escasez de recursos“, explicitó el dirigente.

San Antonio Unido no tiene respuestas

Ante esta situación, el cuadro lila no tiene futbolistas disponibles para afrontar el duelo ante Deportes Valdivia, programado para este sábado a las 12:30 horas en la Región de los Ríos.

“Esperamos que la gente de Valdivia nos responda el teléfono. El año pasado tuvieron una situación similar y fallaron a favor de ellos. Ojalá la gente mantenga una misma línea. No tenemos ningún tipo de resolución“, señaló Guillermo Lee.

Hasta ahora, San Antonio Unido no tiene futbolistas para el viaje y, de no presentarse, arriesga la pérdida de 15 puntos y una sanción económica de 500 UF. Por ahora, no hay soluciones de parte de la ANFP.

De concretarse dicho castigo, el elenco sanantonino pasaría del quinto lugar al último puesto pues solo quedaría con 5 unidades.