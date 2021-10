La autocrítica de Pablo Aránguiz en la U: “Sé que no estoy en el nivel que la gente espera”

El volante de Universidad de Chile, Pablo Aránguiz, analizó su rendimiento en el plantel azul y se mostró sincero en torno al nivel que ha mostrado este año.

“Uno es bastante autocrítico, sabiendo que no estoy en el nivel que uno espera o la gente espera. Tengo que seguir trabajando para quizá volver a recuperar ese nivel con que tuve mis primeros partidos en la U”, explicó el jugador de 24 años.

La intermitencia en su rendimiento y estado físico llevaron a que en el empate versus Deportes Antofagasta recién volviera a jugar 90 minutos tras poco más de dos meses.

“Las lesiones han requerido cirugía, uno nunca está preparado para recibirlas. No queda más que trabajar y remar juntos para el mismo lado“, apuntó Pablo Aránguiz, quien descartó que la U ya no pueda pelear por el título.

“No nos damos por eliminados en la pelea por el campeonato. Quedan 10 fechas. Son 30 puntos, estamos a 12. Nadie dice que no es posible. Dar por descartado el torneo sería pensar de una manera mediocre. En ningún momento lo hemos dado por perdido”, zanjó desafiante el ex Unión Española.

Pablo Aránguiz ya piensa en Everton

El diagnóstico para el volante azul es claro: el rumbo del equipo cambió drásticamente desde la derrota ante Colo Colo. Por lo mismo, la misión apunta a recuperar el ritmo extraviado.

“Tenemos que retomar lo que éramos hasta antes de Colo Colo. Fuimos un equipo que siempre jugó bien. Queremos dejar atrás las fechas anteriores con un triunfo el fin de semana”, apuntó el volante.

Por lo mismo, el choque del sábado ante Everton en Viña del Mar asoma como una prueba clave.

“Es un equipo que viene jugando bien. Si ganamos, nos alejamos un poquito para clasificar a copas internacionales. Nos vamos a jugar nuestra opción”, cerró quien asoma como titular ante la serie de lesiones que afectan a Universidad de Chile.