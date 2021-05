“Para no depender del fútbol”: Michael Ríos se asegura con pyme tras expulsión de Lautaro de Buin

La decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP de expulsar a Lautaro de Buin de la Primera B aún no se ha confirmado, tras la apelación del club. Esta situación tiene preocupados al plantel, al cuerpo técnico y dirigentes, que siguen entrenando con incertidumbre y sin jugar partidos oficiales.

En medio del conflicto, el volante de 36 años Michael Ríos, tiene un emprendimiento propio junto a su esposa, Carol Solís. “Todo esto, que lo hago con mi señora, es para no depender solo del fútbol, y si mañana me tengo que retirar, tener algo estable para mi familia“, indicó el jugador en una entrevista con Las Últimas Noticias.

Ríos, que supo jugar en 9 equipos del fútbol chileno, se dedica a vender productos de Disney por Instagram (@jomelu.store), “Es un negocio familiar con mi pareja de cosas de Disney. Mickey, Minnie, Frozen y Spiderman, entre otros. Y nos va muy bien, a la gente le gusta mucho, son monitos bien queridos. Las mesitas se venden mucho para que los niños hagan tareas, tomen desayuno y jueguen. Varias veces yo mismo hago las entregas”.

El campeón de la Copa Chile 2016 con Colo-Colo, está planeando expandir sus negocios, con un Food Truck en Lo Espejo: “Lo instalaré donde vivo, es con un socio, aún no tenemos el nombre, pero será de comida rápida con churrascos, lomitos, completos y papas fritas, entre otras cosas. Por ahí a lo mejor sale un sándwich futbolero” explicó.

El goleador de la Copa Sudamericana 2012, aprovechó de referirse al complicado momento que está pasando su club: “Uno con más experiencia trata de calmar a los jugadores jóvenes, decirles que sean pacientes, que tengamos fe. Hemos entrenado de muy buena manera, tenemos un buen grupo. Ha sido duro, pero lo hemos sabido sobrellevar. Obvio que estamos preocupados, pero no han finiquitado a nadie”, dijo el ex Universidad Católica.

Con respecto a un posible retiro del fútbol, dice que lo ha pensado “pero me siento bien, entrenando de muy buena forma. También me han dicho por qué no busco otro club, pero Lautaro confió en mí y uno debe pelear con ellos hasta el final“, sentenció Ríos.