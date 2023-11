¡La fiesta de Pulp! Así fue el cierre del Festival Fauna Primavera

Dos días de música y calor fueron protagonistas en Ciudad Empresarial lugar que albergó a cientos de personas dispuestas a corear sus temas favoritos en el Festival Fauna Primavera 2023, apuntando a dos hedliners de peso: Blur y Pulp.

Blur siempre Blur

La jornada del sábado estuvo marcada por la presencia de Andres Nusser, Rubio, Weyes Blood, Warpaint, Roisín Murphy y el esperado regreso de Blur.

El espectáculo comenzó sin inconvenientes y estuvo marcado por momentos protagonizados por Damon Albarn. El artista destacó algunas cosas de Chile, subió a una fan al escenario y además, aprovechó el momento para anunciar una triste noticia para sus fans: la banda estaría pronta a tomarse un descanso.

El concierto se extendió por dos horas completas, y tuvo además de la simpatía de Damon, momentos memorables, como el uso de un megáfono por parte del artista para cantar desde el escenario.

Otro momento que los fans se llevarán para siempre fue cuando Albarn decidió invitar a un seguidor al escenario para cantar To The End, canción que en una parte es interpretada en Francés. Ahí, Carolina, salida directamente desde los asistentes, fue alabada por su disposición ante el mar de personas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio ADN (@adnchile)

Última jornada de Fauna Primavera: la locura y simpatía de Jarvis Cocker

A las 22:00 horas en punto, Pulp salió a escena entre los efusivos aplausos y gritos del público quienes los vieron en Chile hace 11 años.

Con un Jarvis muy presente y juguetón, el concierto se dispuso a entregar lo mejor de sus clásicos, los que incluyeron I Spy, Disco 2000 y Background Love, eso sólo para empezar.

Cocker se mostró comunicativo, contó historias, lanzó frases en español, y se dedicó al público chileno, quienes siguieron el ánimo con Pink Gloves, Weeds, y This is Hardcore.

De hecho, en Pink Gloves el vocalista realizó una dinámica con la audiencia, en la que pidió que todos levantaran la mano derecha y simularan tener un guante rosado en ella.

Asimismo, previo a interpretar Weeds, contó una anécdota sobre su mamá, explicando que la mujer una vez probó una marihuana “muy fuerte” en España, preguntando además quiénes de los asistentes consumía la planta.

Luego dio paso a F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E. aprovechando de incitar a que las parejas se las dedicaran.

El homenaje a Steve Mackey

Uno de los momentos más emotivos de la jornada, fue cuando Jarvis reveló un sentido recuerdo que involucra a Chile con la banda.

Y es que nuestro país lo transporta a un viaje muy especial que realizó el grupo hace 11 años ea los Andres, travesía que contó con la asistencia de Steve Mackey, querido bajista que falleció en marzo de este año.

Durante esta pausa, el vocalista mostró una foto de todos los integrantes en el lugar chileno, y dijo que tras la muerte de Steve, la foto tomada en el sector nacional, fue la primera que publicaron en redes.

El final juguetón de Primavera Fauna

Tras interpretar Do You Remember the First Time?, Babies, Sunrise y Underwear, Jarvis se comenzó a despedir, lanzando una pequeña broma al público: “Creo que estamos listos, no tenemos más canciones, nos vamos”, ironizó, pues claramente, faltaba el ícono de 1995, Common People.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio ADN (@adnchile)

Cabe destacar, que la jornada del sábado 25 de noviembre también contó con la participación de Cómo asesinar a Felipes, Hermanos Gutiérrez, Nick Hakkim, Bándalos Chinos, FJK, Molchat Doma, The Blessed Madonna, Babasónicos y Who made Who.