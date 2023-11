“Me llevé una grata sorpresa con Ana Tijoux”: Fernanda Abreu asegura estar emocionada de visitar por primera vez Chile

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con la cantante brasileña Fernanda Abreu, quien se presentará en el Teatro Nescafé de las Artes este sábado 11 de noviembre.

“Estoy muy feliz de estar en Chile por primera vez“, expresó al inicio de la conversación la artista, quien no estuvo sola, ya que contó con la compañía de Irene González, directora del Teatro Nescafé. “Estaba esperando el contacto de Irene, del teatro que es uno bellísimo“, bromeó la artista de 40 años de carrera cuando se le preguntó por qué tardó tanto en visitar nuestro país.

Fernanda Abreu, una artista incombustible al paso del tiempo

A pesar de tener una carrera extensa, la música de esta compositora está lejos de sonar anticuada. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la fórmula? De acuerdo a Abreu, algo tiene que ver la geografía de su país natal.

“Brasil es un país grande con mucha diversidad musical en todas las regiones. Nosotros que trabajamos con música y somos autores, estamos atentos a nuevas mezclas. Entonces, mezclo samba con rap y con funk carioca de Río de Janeiro”, explicó la cantante.

En esa misma línea, la voz de éxitos como Sla Radical Dance Disco Club comentó que “acostumbro a decir que tengo los pies en brasil, pero la cabeza en el mundo“.

“Quiero aprender sobre trap y hip hop. Llegué a Chile y me llevé una grata sorpresa con Ana Tijoux. Me gustaron las bases, los beats, el discurso de ella que es político y es muy linda también”, destacó la cantante, quien luego aprovechó de mencionar a Joe Vasconcellos como otro de los exponentes nacionales que le gustan. Y no solo eso, pues el hombre de Mágico será uno de los invitados especiales al show del Teatro Nescafé.

Coordenadas del debut en Chile

El concierto de Fernanda Abreu será este sábado 11 de noviembre a las 21 horas. Además de la compañía de Joe Vasconcellos, la cita tendrá una apertura a cargo de Dania Neko, una artista potente del género urbano.

“Estamos haciendo un trabajo bien bonito en el teatro con los artistas de apertura. Estamos buscando talentos jovencísimos y la Neko tiene todo que ver”, expresó Irene González, directora del Teatro Nescafé.