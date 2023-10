Måneskin sorprende con emotiva interpretación de “Tu Falta de Querer” de Mon Laferte

La jornada del viernes, Måneskin visitó por segunda vez Chile en el marco de su gira “Rush! World Tour”, en un aclamado concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida.

En este contexto, la agrupación rindió tributo a la cantante Mon Laferte, interpretando su canción “Tu falta de querer”, todo esto en una tranquila versión acústica.

“Ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho hacer covers”, dijo el vocalista Damiano David.

“Es especial porque tenemos la oportunidad de hacer canciones que normalmente no podemos hacer y entonces cada vez que estamos en un país nuevo entonces empezamos a buscar qué cover podemos hacer, pero esta vez ha sido muy fácil”, sumó.

Cabe destacar que en Colombia cantaron “La camisa negra” de Juanes y en México sorprendieron con “Ella baila sola” de Peso Pluma.

“Hay una música chilena que me gusta mucho, no sé a ustedes, pero a mí me gusta mucho Mon Laferte”, explicó antes de que el público los llenara de aplausos.

En ese momento, junto a su compañero de banda, el guitarrista Thomas Raggi, empezó a interpretar la canción de la artista nacional, la cual emocionó al público presente.

Revisa la presentación de Måneskin a continuación: