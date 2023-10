Ana Torroja a 25 años de la separación de Mecano: “He trabajado mucho en buscar mi sitio, y ha llegado un momento en el que todo se ha unificado”

El próximo 20 de octubre, Ana Torroja tiene una cita con Chile, específicamente en el Gran Arena Monticello, lugar en el que la española promete dejarlo todo con la muestra de su nueva gira Volver 2023, incluyendo algunas sorpresas.

En conversación exclusiva con ADN.cl, Torroja reveló cuáles han sido los desafíos que ha enfrentado en su carrera, la cual data de 1979 y que tras Mecano, su trayectoria solista y sus múltiples creaciones, consta de un largo camino de experiencia, talento y dedicación.

“Realmente para mí fue una sorpresa muy agradable, el que me quisieran volver a ver, con el tour Volver en Chile después de un año” comenzó diciendo la cantante.

Volver 2023: el regreso de Ana Torroja en Chile

Durante los shows de la intérprete, la jornada no solo está marcada por el encuentro con los clásicos de su historia, sino que también ocurre un especial momento de conexión con el público.

“Ese momento en el que me quedo con el público sola, que se llama ‘peticiones del oyente’ o ‘canciones a la carta’, o donde la gente, me va pidiendo canciones que no estaban en el setlist y que que quieren escuchar antes de irse a casa. Entonces es un momento muy especial, muy sorprendente, que a pesar de que lo cuento, cuando ocurre, la gente lo recibe como la mayor de las sorpresas” indicó Ana.

Los momentos altos y bajos de su carrera

Durante la conversación, la intérprete realizó un paseo por los desafíos de su carrera, refiriéndose por ejemplo, al sorpresivo quiebre de Mecano en 1998.

“El momento más difícil de mi carrera fue cuando se separó Mecano, y tomo la decisión, aunque la había tomado antes, pero tomó la decisión de seguir la carrera como solista, con todo lo que conllevaba” agregó la cantante.

“Viniendo de dónde venía, de Mecano, que no muere, nunca muere, era difícil hacerse un huequito (espacio) como solista y que la gente sí quisiera seguir escuchándome, escuchando Ana Torroja” sumó.

“He trabajado mucho en eso, en buscar mi sitio, y ha llegado un momento en el que todo se ha unificado. Y cuando escuchas un vas a un concierto, y escuchas pues las dos horas y pico que dura hay veces que la gente me dice, ‘a veces no sé qué canción era de Mecano y qué canciones es tuya”. Entonces haber logrado eso para mí, te diría que es lo más importante de mi carrera. Que me llamen Ana Torroja, en vez de Ana de Mecano, aunque también soy Ana de Mecano, es importante” explicó la artista.

Premio a la excelencia musical 2023

Cabe destacar, que Ana Torroja vuelve a Chile luego que la Academia Latina de la Grabación, anunciara que ella y otros destacados artistas como Mijares, Arturo Sandoval, Franco Simone y Soda Stereo recibirán el Premio a la Excelencia Musical de este año, que se entrega a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.

“Yo me emocioné muchísimo porque realmente dentro de mis posibilidades, dentro de mis parámetros, dentro de cómo soy yo, y cómo entiendo la música, siempre trataba de hacer las cosas bien, de ofrecer cosas de calidad, sea tanto en los en los espectáculos, en los shows, como en como en los discos” dijo sobre el reconocimiento.

“Y bueno, que eso se reconozca desde que arranqué el mecano hasta hoy, pues para mí es, pues te diría la guinda del pastel, es es inspirador y motivador para seguir haciendo música y tratando de sorprender a la gente” añadió.

¿Con quién se subirá al escenario Ana Torroja?

Si bien no existe ningún nombre confirmado, la artista prometió que está buscando alguna colaboración para que la acompañe sobre el escenario del Gran Arena Monticello el próximo 20 de octubre a las 21:00 horas.

Los nombres que surgieron fueron Francisca Valenzuela, Mon Laferte, Nicole, sin embargo, eso es el gusto de la cantante, quien fue enfática en que aún faltan confirmaciones pero que “no se quedará en el intento”.