Aerosmith cancela su tour de despedida por compleja situación de salud de Steven Tyler

“Para nuestros fans: Desafortunadamente, la lesión vocal de Steven es más grave de lo que se pensaba inicialmente“. Así parte un comunicado expuesto por Aerosmith a través de sus redes sociales, lo que por cierto, no dejó a los fanáticos y fanáticas muy contentos.

¿Qué le pasa a Tyler?

La realidad, es que hace un tiempo que Steven no anda del todo bien, lo que ahora, fue confirmado por su médico y compartido al público de manera oficial, por lo que la gira de despedida de la banda, no es algo que vaya a suceder por lo pronto.

“Su médico ha confirmado que además del daño en sus cuerdas vocales, se fracturó la laringe, lo que requiere cuidados continuos. Está recibiendo el mejor tratamiento médico disponible para garantizar que su recuperación sea rápida, pero dada la naturaleza de la fractura, le dicen que la paciencia es esencial“, indica la banda.

Con respeto a esto, la lesión le impedirá al artista pisar un escenario por un tiempo.

De esa manera, las fechas del tour de despedida de Aerosmith debieron ser canceladas indefinidamente. “Como resultado, todos los shows de PEACE OUT actualmente programados deben posponerse hasta algún momento de 2024, y se anunciarán nuevas fechas tan pronto como sepamos más”.

La respuesta de Steven Tyler

“ESTOY DESCONSOLADO POR NO ESTAR ALLÍ CON AEROSMITH, MIS HERMANOS Y LOS INCREÍBLES CUERVOS NEGROS, OSCILANDO CON LOS MEJORES FANS DEL MUNDO. ¡PROMETO QUE VOLVEREMOS TAN PRONTO COMO PODEMOS!”, sostuvo en sus redes el cantante.

La revelación del grupo, llega luego de que realizaran una publicación en la que explicaron que debían posponer sus fechas por 30 días debido al problema de salud de Tyler.

“Me duele decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el show del sábado, lo que provocó una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder regresar y brindarles la actuación que se merecen”, dijo el cantante en ese momento.