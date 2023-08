Marcelo Moura tras regreso de Virus al país: “Para nosotros Chile, es nuestra segunda patria”

La noche del 26 de agosto se vivirá la nostalgia máxima para los amantes de la música ochentera, todo esto, porque la icónica banda argentina Virus y el conocido grupo tributo Revive Soda serán protagonistas del Free Concert Argentina, todo esto en el Gran Arena Monticello.

En este contexto, Marcelo Moura, legendario miembro de Virus conversó en exclusiva con ADN.cl, espacio en el abordó los inicios de la banda, inspiraciones y conexión con Chile.

“Nosotros empezamos a formar el grupo a finales de los 70 en en plena dictadura militar como bien decís, que bueno, por supuesto era muy difícil todo” comenzó diciendo Moura.

“Yo creo que virus ha sido un grupo muy criticado cuando salió, por salir con una propuesta completamente distinta a lo que se estaba haciendo. Creo que lo que lo único que no nos han podido criticar, es tener una influencia directa, y eso es producto de que nosotros naturalmente, mi mamá tocaba el piano y era muy amplio el espectro de cosas que escuchábamos, no teníamos fanatismo por un grupo en especial, y escuchábamos tangos con mi mamá, folklore y después por supuesto todo tipo de música rock pero ninguno tan puntual” añadió refiriéndose a sus influencias, las cuales compartió con sus hermano Federico Moura, Marcelo y Julio, quienes formaron la banda en sus inicios.

“En nuestra época había muchos grupos que tenía mucho de The Police, pero era tan grande el espectro que que de cosas que escuchamos, no digo no como como algo ni bueno ni malo, sino lo que era. Creo que cuando alguien escucha Virus, sabe que está escuchando Virus y no le viene una referencia de otro grupo”.

“Yo me acuerdo en los inicios, cuando produjimos el disco de Soda Stereo, el primero lo hizo Federico, era un trío muy fanáticos de The Police, y bueno parte de la producción era ponerle teclados y sacarlos desde ese lugar”.

A 41 años del Wadu-Wadu

Wadu-Wadu, álbum debut del grupo lanzado en 1981, es recordado por estos días como “el más especial” según Moura, pues este disco “cuando lo empezamos a componer, Federico no estaba en el grupo todavía. Julio es básicamente el gran compositor de del grupo casi todos los temas son compuestos por él y trabajamos trabajamos mucho en el tema de la música. Después, se incorpora Federico, que él estaba mucho más ligado a autoría, es decir a las letras y bueno, así debutamos”.

“Digamos sin sin ninguna intención ni de vivir de la música ni de dedicarnos a eso, simplemente éramos un grupo de amigos. Mario, el baterista, vivía 50 metros de nuestra casa. Se fue formando, pero era tal el entusiasmo, porque habíamos como encontrado algo nuevo, algo distinto, ensayamos 12 horas por días, de lunes a lunes”.

“Hubo un primer show en nuestra ciudad, que es la ciudad de La Plata, donde fueron cinco o seis personas, después al otro fin de semana fueron 50, al otro se llenó, al otro había colas, ahí no vinimos aquí a la capital, y pasó lo mismo el primer fin de semana, había poca gente y al al cuarto show, ya estábamos firmando un contrato con Sony” dijo Marcelo explicando que ahí comenzó la carrera que “no se detuvo hasta hoy”.

Conexión de Virus con Chile: la censura en época de dictadura

La primera vez que Virus aterrizó en suelo chileno fue en 1986 con una presentación en el entonces Estadio Chile, actual Teatro Víctor Jara. En aquel momento, “difícil” como consigna el músico, nació la relación de la banda transandina con el pueblo nacional.

“Fuimos el primer grupo en cruzar la cordillera e ir a Chile, en ese momento ustedes estaban bajo la dictadura de Pinochet. Fue muy difícil, porque había mucha censura. Por supuesto muchos preconceptos, y obviamente el rock era tomado como algo medio hasta denigrante, pero bueno, también se provocó una una gran explosión en Chile, que dio paso a después una enorme cantidad de grupos, Soda, GIT, y bueno, podría estar horas nombrándolo” añadió el artista.

“Yo siempre digo que para nosotros Chile, es nuestra segunda patria. La hemos recorrido desde el extremo sur al extremo norte infinidad de veces, inclusive no hace mucho cuando Virus no estaba tocando, yo estaba tocando de forma solista, y me llamaron para hacer una gira en la semana de la Independencia, el festejo a ustedes dura toda una semana. Y yo les decía al productor, por qué en la semana de independencia de Chile me llaman a mí, que soy argentino, y él me decía porque para nosotros Virus es nuestro. La verdad es que fue una de las cosas más dulces que escuché en mi vida, y bueno parece ser que los chilenos no quieren olvidarse de nosotros y nosotros tampoco nos olvidamos jamás de ellos” sentenció Moura.

El concierto de Virus y revive soda será a las 21:00 horas el próximo 26 de agosto, y las entradas se encuentran a la venta a través de Topticket.cl.