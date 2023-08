¡Alto en nostalgia!: Sinergia Kids se une a “Tía Pucherito” para revivir clásico de Los Bochincheros

A raíz del Día de la Niñez, Ciudadano ADN tuvo la oportunidad de conversar con “Don Rorro” de Sinergia Kids y la “Tía Pucherito”, quienes se unieron para revivir el clásico infantil “Hola Don Pepito”.

La canción es un clásico para muchas generaciones de chilenos que crecieron con la música de Los Bochincheros. ¿Cómo se produjo la cruza entre este ícono infantil y una de las grandes bandas del rock chileno? La “Tía Pucherito” nos compartió parte de la historia.

El encuentro en la “Tía Pucherito” y Sinergia Kids

“Yo di el primer paso. Con “Don Rorro” siempre nos estamos viendo en actividades de la SCD, pero un día me puse a ver su Instagram y me di cuenta que andaba con unos disfraces. Me encantó por la sencillez porque se compraron los pijamas y se largaron. Me encantó la propuesta de ellos y le dije que me encantaría hacer algo”, relató María Pastora Campos Cartes, nombre real de la “Tía Pucherito”.

En esa misma línea, la mujer ícono de la entretención infantil dijo que fue durante un encuentro que tuvo con la voz de Sinergia en un homenaje al “Pollo” Fuentes que se comenzó a materializar la colaboración.

“Ahí me encantó. Me mandó una prueba, un ensayito y ahí fuimos construyéndolo”, relató.

Sinergia y su relación con el público infantil

Por otra parte, “Don Rorro” habló sobre el origen de su proyecto enfocado a los más jóvenes. “Esto partió porque los niños se empezaron a interesar mucho en Sinergia. Ahí nosotros dijimos, ‘parece que ahí tenemos algo’. Aparte, tenemos una edad mental…”, narró entre risas.

La “Tía Pucherito” complementó a su compañero y aseguró que encuentra la actividad de la banda algo “maravilloso”.

“Ellos se han dedicado siempre al rock. No es usual que los grupos de adultos se interesen en darle gusto y hacer espectáculos para niños. Es totalmente fuera de lo común, pero muy ad hoc a Sinergia. Es un grupo que cuando hacen presentaciones es muy lúdico”, agregó.