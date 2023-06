Producción de Glastonbury cortó el micrófono de Lana del Rey en medio de su presentación: artista llegó media hora tarde

Lana Del Rey no tuvo una buena experiencia en Glastonbury, esto debido a que le cortaron el micrófono: cantante apareció media hora más tarde.

Y es que la artista, aprendió por las malas que los festivales de música realmente no bromean sobre los horarios establecidos.

En concreto, Del Rey llegó a su set de Glastonbury durante la jornada del sábado y tras su atraso, el festival cortó la energía durante su interpretación de “White Mustang”.

La cantante explicó que estaba “muy arrepentida” y que llegó tarde en parte porque su cabello “tarda mucho en peinarse”.

En las imágenes del incidente, Del Rey le dice al público que lo siente, antes de guiar a la multitud en una interpretación a cappella de “Video Games”.

Los asistentes, claramente molestos cantaron hasta que Del Rey fue escoltada fuera del escenario con seguridad.

Lana Del Rey sings Video Games even when her mic cut off ❤️pic.twitter.com/UL8l0bxXKV

— lana del rey hq (@LDRHQ) June 24, 2023