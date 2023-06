¿Juanes tiene festival?: El artista habló sobre la posibilidad de volver a la Quinta Vergara

En el Ciudadano ADN estamos siempre atentos a los nuevos lanzamientos musicales. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar con Juanes a raíz de su nuevo disco “Vida Cotidiana”.

De manera íntima, el colombiano presentó su nuevo material en el país y en ese contexto aseguró “estar muy contento de estar de nuevo en Chile, presentando estas 11 canciones que hablan del amor y de las relaciones humanas”.

“Encuentro que la música es una cura para el alma y es una manera de expresar cosas hermosas y difíciles también. El hecho de sentirte vulnerable y que quizás antes podía parecer algo que me incomodara, hoy en día no me incomoda para nada”, dijo.

“Vida Cotidiana”, el disco de un Juanes con más experiencia

Durante el proceso de este disco, el autor de hits como “Adiós le pido” ha asegurado que este trabajo es “el mejor” de su carrera.

¿Cuánto del artista que debutó a principios del milenio con “Fíjate bien” queda en su versión 2023? En sus propias palabras, Juanes comentó que “la esencia es la misma, si no, no estaría acá”.

“Lo demás que cambia son las cosas normales de la vida. Vamos teniendo más años y experiencias. Quizás a veces incluso se pierde la espontaneidad, entonces estoy ahí queriendo recuperarla al máximo: decir lo siento y pienso sin miedo a ser juzgado”, reflexionó.

A pesar de los años de ruedo, el cantante aseguró que no quiere sentir que ya alcanzó todas sus ambiciones artísticas. “Nunca quiero pensar que voy de vuelta. Yo quiero seguir hasta donde pueda llegar. Lejos, perderme”, dijo.

¿Juanes al Festival de Viña?

En 2003, 2005 y 2009 el colombiano pisó la Quinta Vergara. Desde ese entonces, hasta ahora una visita en el tenor festivalero no ha vuelto a suceder.

“Ojalá que se de en algún momento”, comentó el artista, quien además aseguró que “tengo muy buenos recuerdos en la Quinta Vergara”.

“Si algún día vuelve a pasar, pues yo feliz”, añadió.