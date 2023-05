Latin Grammy nombra a Laura Pausini como Persona del Año 2023

La cantante italiana Laura Pausini fue nombrada Persona del Año 2023 por el Latin Grammy debido la carrera “multifacética y multilingüe”, señaló la Academia Latina de la Grabación.

“Su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social que están cerca de su corazón, incluidas la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ+ y el hambre en el mundo“, es uno de las causas que posicionaron a la artista como Persona del Año.

Laura Pausini ha vendido más de 70 millones de álbumes en todo el mundo, destacándose por cantar en seis idiomas, especialmente en italiano y español.

Su primer álbum en español se emitió en 1994 y se vendieron más de un millón de copias en España.

“El idioma español me ha abierto las puertas desde muy joven, me ha hecho sentir como en casa, me ha inspirado a seguir adelante y a explorar y vivir la música sin barreras. Decir hoy que recibiré este importante reconocimiento me llena de mucho orgullo, de alegría, de fuerzas para seguir dando pasos fuertes e inspirar a la nueva generación de artistas“, afirmó la exitosa cantante europea.

Su relación con Chile

La historia con Laura Pausini en Chile comenzó en 1995 cuando se presentó en el Festival de la Canción de Viña del Mar con sus primeros éxitos como “Amores extraños”.

Posteriormente, volvió a pisar la Quinta Vergara en 2014 y en 2018 se exhibió en el Movistar Arena en su World Tour.

Pausini será homenajeada en una gala especial organizada por la Academia Latina de la Grabación. El lugar contará con la presencia de renombradas estrellas de la música y un concierto en honor a la carrera de la italiana.

El evento se llevará a cabo el 16 de noviembre de 2023 en Sevilla, España.