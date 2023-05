De lo clásico a lo nuevo: Nicole repasará sus éxitos en íntimo concierto en Club Chocolate

Durante la noche de este viernes 19 de mayo, uno de los destacados rostros del pop rock chileno, Nicole, se presentará en un espacio íntimo en el Club Chocolate, instancia en la que espera seguir conectando con su audiencia.

Esta vez, la intérprete llega con algunas creaciones nuevas, bajo el alero de su reciente disco Claroscuro, el cual detalla en exclusiva entrevista con ADN.

“Es un disco íntimo, es un disco donde uno va desnudándose y las canciones en los discos anteriores, como panal, que también era un disco muy íntimo, es como un autorregalo. A mi me han ayudado, y sé que a otros compositores les pasa lo mismo, a entender lo que uno siente, lo que uno vive, lo que uno piensa” dice la artista sobre su último disco Claroscuro, del cual aprovechó de aclarar, que su instancia de lanzamiento no el concierto que realizará este viernes.

Leer también Ed Sheeran toca junto a un cantante del metro en una improvisada presentación sorpresa ¡Dua Lipa llega al cine! Cantante se une al elenco de la película de “Barbie”

El disco, llega a la industria tras 9 años de la publicación de “Panal” y está compuesto por 13 canciones que recoge sencillos como Quédate, Valientes, Nostalgia y Visión Nocturna, al cual se suma el reciente estreno del videoclip de Desierto Florido.

“A pesar de de ser tan distintos como individuos y pensar distinto en muchos aspectos, tenemos muchas cosas en común. Tenemos más cosas en común, los mismos sentimientos de pérdida, los mismos cuestionamientos de inseguridad, el volver a empezar muchas veces el equivocarse, el acertar, el amar, el perdonar, el confiar son sentimientos y vivencias que nos unen a todos” agregó sobre su última creación.

La inspiración, legado e influencia de Gustavo Cerati

La chilena trabajó codo a codo con Gustavo Cerati en el tercer álbum de estudio de la cantante, Sueños en tránsito, lanzado en 1997, obra que tuvo al argentino como productor.

Al ser consultada por los matices musicales de Claroscuro, los cuales transitan desde las melodías del piano hasta los sintetizadores, Nicole explicó que “desde que yo creo, hice con con Gustavo Cerati, Sueños en Tránsito me di cuenta que era lo que a mí me gustaba hacer en cuanto a sonoridad, no como restringirme en en hacer un disco de una forma u otra o con un elemento u otro“.

“Antes era mucho más criticado eso, como que no se entendía que el pop podía hacer algo mucho más abierto, como fusionar distinto elementos era como, pero ¿cómo?, ¿por qué?. “Gustavo Cerati con Soda Stereo y con Amor Amarillo que fue su primer disco de solista lo hacía muy bien. Por eso era como sería ideal que Gustavo fuera el productor de este disco Sueños en tránsito porque yo ya venía pensando, porque venía escuchando Chemical Brothers, Massive Atack, Orbital, venía escuchando mucha música electrónica pero también mucha música folk”.

“Entonces desde ahí, que yo vengo haciendo música pensando en no en no restringirme, si quiero cuerdas, si quiero si escucho en mi cabeza una guitarra acústica o una guitarra eléctrica con mucho delay, o unos sintes” agregó haciendo énfasis en que este disco ha sido una convergencia de talentos en la producción, que han aportado con los matices de sonidos.

Cabe destacar que el íntimo show de Nicole en Club Chocolate es para mayores de 21 años, siendo el momento una reunión en el que también aprovechará de repasar los clásicos Hoy, Noche y Dame Luz. Las entradas se encuentran a la venta a través de Passline.