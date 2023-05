El jueves en la noche, en el Jardín Mallindkrodt de Bellavista, Joaquín Rodríguez, o más conocido como NineTeen Elevnn, tuvo su primero concierto en solitario. Uno en el que estuvieron presentes sus padres, Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro, sus amigos y una multitud de personas que asistieron para ver a este joven de 17 años.

“No lo puedo creer, gente. De verdad, no lo puedo creer. Agotado, pero súper contento. Nunca había llorado en una tarima, ni en público… Lo lograron. No sé cómo, pero fue súper bonito lo que se vivió hoy. Muchas gracias por todo el cariño, hace mucho. De hecho, nunca me había sentido tan querido“, comentó NineTeen Elevnn en Instagram, tras el show.

“Como ven, esto vale por todo el sufrimiento que hemos tenido que pasar yo y mi familia por los comentarios y todo. Así que, muchas gracias de verdad. Y a la mierda los prejuicios, como dije en el show“, añadió después.

Más adelante, en conversación con LUN, el hijo de JC Rodríguez profundizó en las críticas que ha recibido por su clase social. “En el género hay mucha comunidad. Yo puedo no venir de abajo y tengo muchos amigos que sí, y no nos importan los prejuicios. En este mundo no existen, hay mucho amor y respeto“, afirmó.

“Estuve muchas veces a punto de retirarme de la música. Y decidí volver. Al final nadie tiene que truncar tu sueño y yo me tengo fe“, complementó.

Lo que dijeron los padres de NineTeen Elevnn

Su papá, JC Rodríguez, quien es su mayor fan, también se refirió a este hito en la incipiente carrera de su hijo en el género urbano. “Todo es mucha emoción. Vengo a disfrutarlo, porque le ha costado. La música siempre ha sido su sueño“, expresó.

“Hasta ahora, que hemos tratado de pavimentarle para que juegue en la liga de todos sus compañeros sin que él esté con otras regalías. Sino que, en su sello, con sus amigos“, adicionó.

A su vez, que Fran García-Huidobro habló de este logro de su hijo. “Este es el principio de algo que se viene hace mucho tiempo. Lo he acompañado a cantar a municipalidades, a comunas, a bares y este es el primer show solo. Hemos hecho que haga el camino largo, porque para él hubiera sido mucho más fácil usarnos, y queremos que parta de abajo”, dijo.

Luego, la mamá de NineTeen Elevnn, agregó: “El orgullo más grande es que las canciones son suyas, obedecen a situaciones que él siente. De la ropa y todo eso, me encargo yo“.