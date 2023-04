Festival Vive Rock: La fiesta de Pettinellis y Chancho en Piedra como broche de oro

Durante la jornada de este 22 de abril, el Movistar Arena fue casa del Vive Rock Festival el cual contó con grandes referentes de la música chilena y del rock:Chancho en Piedra, Pettinellis, Saiko, Kuervos del Sur, Miles de Aves y el Cruce.

Como estaba presupuestado, a las 15:20 Miles de Aves llegó al escenario con toda su energía, la que si bien fue presentada ante un pequeño grupo de personas, no fue menor en ningún momento del show, marcado por Somos aire, Huracán, El último día y Me quedo solo.

Luego, fue el turno de El Cruce. Con un Movistar que ya presentaba más personas en su interior, la banda chilena comenzó con un primer bloque de Me gustan todas, A encender el blues, Amor intermitente, Billetera o Apuñalada, para luego agregar Hoy no lloraré por ti, Me tienes loco y La gata.

A eso de las 17:30, Saiko comenzó su presentación mostrando Azar, La fábula, Happy Hour y Es tan Lógico, entre un público que coreaba su nombre y se disponía a cantar a todo pulmón.

Asimismo, la agrupación liderada por Denisse Malebrán sorprendió con un homenaje a Jorge González, con Estrechez de Corazón de Los Prisioneros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio ADN (@adnchile)

Los esperados Kuervos del Sur en el Festival Vive Rock

Kuervos del Sur, levantó el telón a las 19:00 horas con lo mejor de su mística, fusionando con su estilo el rock alternativo y progresivo con el folklore latinoamericano, lo que han denominado “rock de raíz”.

Ya al interior de las dependencias, diversas personas que vestían merchandising de los chilenos, se disponían a cantar con sus hits en los que incluyeron Anciano Sol, Cometas, Bandido, Brujo, Enredadera, Cenizas y H.P.R.

En entrevista exclusiva con ADN, Jaime Sepúlveda, vocalista de la banda explicó que “estaban felices de tocar por primera vez dentro del Movistar, con tremendas bandas que para nosotros son insignias de la historia musical de Chile“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio ADN (@adnchile)

La fiesta de Pettinellis y Chancho en Piedra

A las 20.30, los Pettinellis, liderados por Álvaro Henríquez, subieron a escena con A Go Go, produciendo el destape de gritos y saltos entre los asistentes.

Como si la energía fuera en aumento, la banda chilena presentó No hables Tanto y Niña, para luego dar paso a un especial momento, Hospital, el cual contó con la participación de Nicanor Henríquez, sobrino del cantante, quien acompañó al grupo en otras interpretaciones durante el show.

Con el Desquite, Amparax, Sexo con amor, Caballo sin dueño y Hombre Muerto, el grupo formado en 2000 continuó su espectáculo, para luego poner el broche de oro con Ch Bah Puta.

A las 22:00 llegó el momento del plato fuerte de la noche, Chancho en Piedra, quienes anunciaron hace unas semanas que se tomarán un receso indefinido de la actividad artística, tras 29 años de carrera ininterrumpida.

Entre un Movistar con el 70% de su capacidad utilizada, aproximadamente, los chilenos hicieron bailar a las personas con coreografías al mando de Lalo Ibeas, mientras presentaban sus clásicos, entre ellos, Bola de Fuego, Sinfonía de cuna, Me vuelvo mono, Tren a la luna, Calentón, El Impostor y Discojapi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio ADN (@adnchile)