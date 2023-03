Power Trip: anuncian festival con Metallica, Guns N’ Roses, AC/DC, Ozzy Osbourne, Iron Maiden y Tool

Un increíble festival de música llamado Power Trip reunirá a los más grandes nombres del hard rock y el metal: Ozzy Osbourne, AC/DC, Metallica, Guns N’ Roses, Iron Maiden y Tool. El evento, de tres días de duración, se celebrará del 6 al 8 de octubre en el Empire Polo Club de Indio, California.

Power Trip está producido por Goldenvoice, la empresa responsable de Coachella. El ambiente será similar al del festival de rock clásico Desert Trip de 2016, con solo dos grupos cada noche, en lugar de docenas de actuaciones. En esa ocasión, el evento reunió a The Rolling Stones, Paul McCartney, The Who, Roger Waters, Neil Young y Bob Dylan en dos fines de semana consecutivos.

¿Cuál será el line up?

La noche del viernes 6 de octubre actuarán Guns N’ Roses y Iron Maiden. Luego, el sábado 7 de octubre subirán al escenario AC/DC y Ozzy Osbourne. Por último, el domingo 8 de octubre, Metallica y Tool cerrarán el evento.

Aunque el cartel completo es alucinante, el hecho de que Osbourne y AC/DC participarán ha llamado bastante la atención.

Recientemente, Ozzy anunció que se retiraba de las giras debido a sus diversos problemas de salud, aunque dejó abierta la posibilidad de tocar en conciertos puntuales como este.

AC/DC, por su parte, no ha actuado desde 2016, y en su última gira Axl Rose fue el cantante principal. Este concierto supondrá el primer concierto de la legendaria banda con su clásico líder Brian Johnson de nuevo en el grupo. También marcaría el primer espectáculo del grupo desde la muerte de Malcolm Young en 2017.

¿Dónde comprar entradas para Power Trip?

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 6 de abril a las 10 de la mañana de California. Y según consigna el sitio web oficial de Power Trip, la preventa comienza con un valor de $599 dólares, uno $473 mil pesos chilenos.