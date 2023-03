“RR”: filtran álbum de Rosalía y Rauw Alejandro a horas de su estreno

El anticipado EP de Rosalía y Rauw Alejandro, llamado RR, se filtró horas antes de su lanzamiento oficial previsto para este viernes. El trabajo, que consiste en tres canciones, fue compartido a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, similar a lo que sucedió con el lanzamiento anterior de la cantante española, LLYLM (Lie like you love me).

El EP comienza con dos canciones animadas y bailables, pero muy diferentes entre sí. Beso es una canción sensual para “perrear”, en la que los artistas expresan la fuerza de su atracción mutua. La catalana ya presentó un adelanto de la canción y el videoclip oficial a través de su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Por otro lado, Vampiros tiene un sonido más oscuro y atmosférico, con un sintetizador grave que se mantiene como base durante toda la canción. La tercera canción del disco es un bolero titulado Promesa, que incluye algunos arreglos de electrónica disruptiva.

Rosalía planea realizar un directo este jueves a las 17:00 horas en Chile (21.00 horas en España), donde escuchará los temas con sus seguidores.

A pesar de que Rosalía y Rauw Alejandro llevan ya tres años juntos, esta será la primera vez que la pareja de artistas estarán juntos detrás del micrófono.