Girasoles, desmayos y euforia: así fue el debut de Billie Eilish en Chile

Con cerca de 13 minutos de retraso, Billie Eilish aterrizó en el escenario Costanera Center de Lollapalooza Chile, entre un joven público que coreaba su nombre.

Y es que la artista norteamericana se mostró de lo más cercana con sus seguidores, que cantaron a todo pulmón sus temas más destacados, en un dejo de euforia por verla por primera vez en el país.

Desmayos y problemas de sonido

Entre un mar de gente, Eilish comenzó su show con Bury a Friend, para luego dar paso a I Didn’t Change my number y NDA de su álbum Happier Than Ever de 2021.

Transcurridos los primeros tres temas, el espectáculo tuvo que ser detenido por la excesiva aglomeración de personas en una parte del recinto: algunos asistentes se desmayaron, teniendo que ser evacuados y llevados al sector de atención médica.

En tanto, en los primeros minutos el sonido de la artista causó molestia en el público, lo que fue destacado a viva voz con un claro grito al unísono de “no se escucha”, provocando el reclamo e incluso abandono del lugar por parte de algunas personas que no se conformaron con el bajo volumen de la voz de la estadounidense.

Finneas, flores y risas

Pese a los inconvenientes que tuvo el espectáculo para algunas personas, una gran mayoría tuvo la noche de su vida. Gritos, llanto y risas por parte de los fieles que lo dieron todo en las interpretaciones de Therefore I Am, My Future, ilomilo y Xanny.

A eso de la mitad del espectáculo, Billie Eilish, quien se dedicó a correr por toda su pasarela, se tomó unos momentos de calma: invitó a su hermano, Finneas O’Connell, quien la acompañó en tres temas acústicos, I love you, Your power y TV.

Después, la energía volvió a crecer, tomando fuerza de la mano de Bellyache, Bored, all the good girls go to hell y everything I wanted, aunque también hubo espacio para la nostalgia en esta segunda tanda del espectáculo: when the party’s over fue la calma antes del huracán, pues Bad Guy hizo saltar a todo el público del Parque Bicentenario de Cerrillos.

Así, culminando la jornada con la esperada Happier than ever la californiana de 21 años se despidió de Chile, no sin antes lanzar girasoles a su público, destacando el “amor” que siente por la fanaticada nacional.