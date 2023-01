Activistas transgénero acusan que “Natural Woman” de Aretha Franklin es ofensiva y piden que la bajen de Spotify

La canción A Natural Woman de Aretha Franklin está siendo tachada de “ofensiva” por una organización que aboga por los derechos de las personas transgénero.

¿El motivo? Afirman que la canción contribuye a perpetuar estereotipos nocivos contra los transexuales.

Publicada en 1967 por la difunta Reina del Soul, la conmovedora balada de amor se enfrenta ahora al escrutinio, a pesar de predicar mensajes positivos sobre las mujeres y la feminidad en general.

El grupo noruego Trans Cultural Mindfulness Alliance (TCMA), que se formó a principios de este año y desde entonces ha dado a conocer su presencia con una serie de mensajes polarizadores en las redes sociales, encabeza la campaña para que se rechace la canción.

Aretha Franklin’s 1968 song “Natural Woman” perpetuates multiple harmful anti-trans stereotypes.

There is no such thing as a “natural” woman.

This song has helped inspire acts of harm against transgender women.

TCMA is requesting it is removed from Spotify & Apple Music.

— TCMA: Trans Cultural Mindfulness Alliance (@TransMindful) January 20, 2023