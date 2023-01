¿Vendrá a Latinoamérica? Madonna anuncia las fechas de su esperado “Celebration Tour”

Y se confirmó. Las sospechas de los fans de la Reina del Pop se hicieron realidad. Este martes, Madonna anunció su Celebration Tour. Una gira alrededor del mundo en la que la artista de 64 años celebrará sus más de cuatro décadas en la música. Para ello, la cantante e ícono pop, recorrerá Estados Unidos, Canadá y Europa en fechas que ya dio a conocer.

Así, desde el 15 de julio hasta el 1 de diciembre, la siete veces ganadora del Grammy interpretará sus éxitos en diferentes ciudades de Norteamérica y de países europeos como Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. Escenarios en los que cantará hits como Like a Virgin, La Isla Bonita, Hung Up, Like a Prayer y Material Girl.

Al respecto, la artista estadounidense declaró a través de un comunicado de LiveNation (compañía productora de su gira), que “estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de brindarles a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando“.

La acompañará Bob The Drag Queen

Todo este anuncio oficial se hizo a través de un video en Instagram, en el que la actriz Amy Schumer desafía a Madonna a realizar una gira mundial. La cantante responde con una pregunta: si irán a la celebración de sus 40 años de música. Una consulta que hizo a los demás comensales, que eran nada menos que Diplo, udd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter y Eric Andre.

De hecho, Bob The Drag Queen estará en todas las fechas de la gira.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madonna (@madonna)

Fechas de la gira

Conciertos en Estados Unidos y Canadá

Jul 15 – Vancouver, Canadá – Rogers Arena

Jul 18 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Jul 22 – Phoenix, AZ – Footprint Center

Jul 25 – Denver, CO – Ball Arena

Jul 27 – Tulsa, OK – BOK Center

Jul 30 – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

Ago 02 – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

Ago 05 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Ago 07 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

Ago 09 – Chicago, IL – United Center

Ago 13 – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

Ago 19 – Montreal, Canadá – Centre Bell

Ago 23 – Nueva York – Madison Square Garden

Ago 24 – Nueva York – Madison Square Garden

Ago 30 – Boston, MA – TD Garden

Sept 02 – Washington, DC – Capital One Arena

Sept 05 – Atlanta – State Farm Arena

Sept 07 – Tampa, FL – Amalie Arena

Sept 09 – Miami – Miami-Dade Arena

Sept 13 – Houston – Toyota Center

Sept 18 – Dallas, TX – American Airlines Center

Sept 21 – Austin, TX – Moody Center ATX

Sept 27 – Los Ángeles – Crypto.com Arena

Oct 04 – San Francisco, CA – Chase Center

Oct 07 – Las Vegas – T-Mobile Arena

Conciertos en Europa

Oct 14 – Londres, Reino Unido – The O2

Oct 21 – Amberes, Bélgica– Sportpaleis

Oct. 25 – Copenhagen, Dinamarca – Royal Arena

Oct 28 – Estocolmo, Suecia – Tele2

Nov 01 – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Nov 06 – Lisboa, Portugal – Altice Arena

Nov 12 – París, Francia – Accor Arena

Nov 13 – París, Francia – Accor Arena

Nov 15 – Colonia, Alemania – Lanxess Arena

Nov 23 – Milán, Italia – Mediolanum Forum

Nov 28 – Berlín, Alemania – Mercedes-Benz Arena

Dic 1 – Amsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

Las entradas serán puestas a la venta en la página Madonna.com/tour desde el viernes 27 de enero a las 10:00 de la mañana hora de Miami.