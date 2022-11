Descontrol de calidad: el exitoso regreso de los Pettinellis en la celebración de sus 20 años

Hay sonidos que no envejecen. Sonidos que mejoran con el paso de los años. Ambas frases son perfectamente aplicables al primer disco de la banda nacional Pettinellis, liderada por Álvaro Henríquez, ícono del rock chileno y quien porta el apellido materno que da nombre al grupo.

Tras una larga ausencia en los escenarios, el grupo celebró en vivo los 20 años del primer álbum, en pleno centro capitalino. En la instancia aprovecharon de mostrar que, pese al paso del tiempo, sigue siendo una de las bandas de culto en el catálogo nacional.

Un setlist con sorpresas

Con pocos minutos de retraso, el concierto arrancó con la instrumental “A Go Go” desatando los aplausos y el reencuentro con un público que no presenciaba un show en vivo de la banda desde el 2016.

El gran recibimiento de la gente a canciones icónicas como “Niña (No se va a saber)” o “Cuando Una Madre Llora”, mostró a un Álvaro Henríquez emocionado y agradecido del cariño del público, que no paró de corear todas las canciones, en un caluroso ambiente (no necesariamente en sentido figurado) del Teatro Coliseo.

Tal fue el agradecimiento de Henríquez, que incluso se permitió licencias en cuanto al setlist, añadiendo canciones que no eran de la banda, como “Amada”, primer single de su disco en solitario lanzado el año 2004, además de un cover de “Yendo de la cama al Living” de Charly García, ante la total sorpresa por parte de los espectadores.

“No vuelvas nunca más al hospital…”

En esta oportunidad, los músicos presentes para dar vida a “Pettinellis 2022” en el escenario junto al “Jefe de Jefes” fueron Boris Ramírez, Sebastián Chiporro, Paul Cortés y Paolo Murillo.

Uno de los puntos destacados en el show de la banda, fue que en dos canciones icónicas, como “Hospital” y “Sexo con Amor”, se incorporó a los escenarios Nicanor Henríquez, sobrino de Álvaro, tocando la guitarra (con un solo incluido) logrando la ovación de todos los presentes en el recinto capitalino.

La fiesta llegaba a su final cuando la gente a gritos pedía cantar “Ch’ Bah Puta La Wea”, uno de los singles principales del grupo. La banda no desentonó e interpretó, bajo el coro y euforia de los espectadores, una última canción para demostrar que pueden pasar años o cambiar integrantes, pero la calidad se mantiene intacta.

Como dato, en Spotify se puede encontrar el disco homónimo de la banda reeditado el año 2020, pero también una nueva edición agregada hace pocos días con temas exclusivos, entre los que resalta el cover de “El Pueblo Unido”, “Arriba quemando el sol” o la instrumental “Lavadora”, parte del icónico soundtrack de la película chilena “Sexo con Amor”.